İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 6 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 6 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi
6 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yassıören Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2021 15:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 07.08.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Türkoba Mah,Hürriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.08.2021 09:08
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Kemalettin Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.08.2021 09:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yunusemre Mah,Yenidoğan Mah,Hilal Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.08.2021 09:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.08.2021 08:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şile
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ağva Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.08.2021 08:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 6 AĞUSTOS
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) August 6, 2021
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