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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi!

Ülke genelinde hissedilen yüksek hava sıcaklıkları su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler merak konusu oldu. İSKİ, 6 Ağustos İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? sorusunun yanıtını paylaştı. İşte İstanbul planlı su kesintisi duyuruları

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi!

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 6 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 6 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

6 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 04.08.2021 15:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 07.08.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Türkoba Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.08.2021 09:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Mimar Kemalettin Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.08.2021 09:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Yunusemre Mah,Yenidoğan Mah,Hilal Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 06.08.2021 09:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.08.2021 08:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Ağva Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.08.2021 08:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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