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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ AÇIKLADI! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizayon İdaresi İstanbul'da arıza, bakım ve onarım nedeniyle meydana gelecek kesintileri İstanbullularla paylaştı. 13 Temmuz Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte Temmuz İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ AÇIKLADI! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 13 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 13 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

13 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2021 09:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Gürpınar Mah,Dereağzı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2021 09:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 13 TEMMUZ

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