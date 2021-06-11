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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU! 11 Haziran İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbulluların gündeminde 11 Haziran Cuma günü meydana gelecek su kesintileri var. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında arıza, bakım ve onarım nedeniyle yaşanacak kesintileri İstanbullularla paylaştı. 11 Haziran İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU! 11 Haziran İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 11 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 11 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

11 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Balıkyolu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.06.2021 09:57
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.06.2021 08:51
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Barbaros Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.06.2021 09:55
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.06.2021 10:17
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 11 HAZİRAN


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