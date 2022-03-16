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16 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİSİ OLAN İLÇELER
Arıza Kesinti İlçe : Adalar Etkilenen Mahalleler : Nizam Mah,Maden Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.03.2022 10:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi Açıklama : Şahintepe-2 Nolu Depo Çıkış Kollektöründe İyileştirme Çalışmaları Yapılacağından Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Yenibosna Merkez Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi Açıklama : Şahintepe-2 Nolu Depo Çıkış Kollektöründe İyileştirme Çalışmaları Yapılacağından Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Anadolu Hisarı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.03.2022 10:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Söğütlü Çeşme Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah,Postane Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası Açıklama : Asya Kayıp Kaçak Ve Basınç Müdürlüğünün İsale Hattı Üzerinde Vana Değişimi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Beylerbeyi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.03.2022 10:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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