İstanbul'da 16 Mart Çarşamba günü yaşanacak arıza ve su kesintileri araştırılıyor. Zorlu hava koşullarının neden olduğu arıza ve bakım çalışmalarından kaynaklanacak su kesintileri ile ilgili İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden açıklama geldi. İSKİ, İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintilerini İstanbullularla paylaştı.

16 Mart Çarşamba günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabına ve İstanbul'da bugün su kesintisi olan 12 ilçeye haberimizde ulaşabilirsiniz.