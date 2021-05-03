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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU: 3 Mayıs İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasaklarında İstanbulluların gündeminde İstanbul su kesintisi duyuruları var. Yasağın 4. gününde evlerinde olan İstanbullular su kesintisi olacak ilçeleri merak ediyor. 3 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 3 Mayıs İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU: 3 Mayıs İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 3 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 3 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

3 MAYIS İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Basınköy Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.05.2021 09:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.05.2021 09:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:50Yıl Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.05.2021 09:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 3 MAYIS 2021

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