İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 1 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 1 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi
1 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeni Mahalle,Çubuklu Mah,Çiğdem Mah,Kanlıca Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göksu Mah,Göztepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Elmalı-Beykoz Ø700 Mm Ana İsale Hattında Arıza Onarım Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2021 09:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Emniyettepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2021 15:06
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fevzi Çakmak Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2021 14:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 1 EYLÜL
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) September 1, 2021
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