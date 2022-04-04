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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul'da yeni haftaya arıza ve su kesintisi ile başlayan İstanbullular, sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İstanbul su kesintilerini duyurdu...

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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: İşte 4 Nisan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

    İstanbul'da 4 Nisan Pazartesi günü yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası sakinleri, bugün meydana gelecek İstanbul planlı su kesintilerini araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, güncel su kesintisi duyurularını açıkladı. 

    İSKİ tarafından yayınlanan duyuruya göre İstanbul'da su kesintisi olan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak edilyor. 4 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı ve güncel su kesintileri
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: İşte 4 Nisan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

    4 NİSAN İSTANBUL SU KESİNTİSİSİ OLAN İLÇELER

    Arıza Kesinti
    İlçe : Kadıköy
    Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 04.04.2022 08:30
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     

     
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: İşte 4 Nisan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

    İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 

    4 Nisan 2022 tarihi itibariyle İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 87,72

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