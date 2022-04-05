-
-
02
5 NİSAN İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
Arıza Kesinti İlçe : Adalar Etkilenen Mahalleler : Heybeliada Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Ayedaş Kaynaklı Planlı Kesinti Sebebiyle Saat 15:30 Kadar Sisteme Giriş Yapıldı. Başlama Tarihi : 05.04.2022 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi Açıklama : Bayramtepe Terfi Merkezinin Depo Giriş Ve Çıkış Vanalarının Değişimi Yapılacağından İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 05.04.2022 07:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi Açıklama : Bayramtepe Terfi Merkezinin Depo Giriş Ve Çıkış Vanalarının Değişimi Yapılacağından İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 05.04.2022 07:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Yakacık Çarşı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.04.2022 09:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Çeliktepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.04.2022 09:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Armağanevler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.04.2022 09:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
-
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR