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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi duyuruları (31 Ocak)

İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. 31 Ocak İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında bugün sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),31 Ocak Pazar günü arıza ve bakım sebebiyle planlı olarak su kesintisi yapılacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. 31 Ocak İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte güncel İSKİ su kesintisi duyuruları

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi duyuruları (31 Ocak)

31 Ocak Pazar günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintilerini araştırıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunun cevabı gündeme geldi. İSKİ internet sitesinde yer alan bilgiye göre bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler ve mahalleler İstanbullularla paylaşıldı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler hakkındaki bilgilendirmeleri takip ediyor. İşte 31 Ocak 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

31 OCAK İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Altınşehir Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.01.2021 10:57
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.01.2021 10:17
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul sularının bir kısmı İSKİ barajlarında geliyor, bir kısmı da Melen Çayı veya Yeşilçay, Istranca derelerinden geliyor. Geçtiğimiz 2020 yılı boyunca Aralık harici önceki aylara baktığımız zaman 477 milyon metreküp suyun İstanbul dışından geldiğini görüyoruz. Ve Aralık ayındaki değerlere baktığımız zaman, her ne kadar Aralık ayında alması gereken yağışı almasa da kısmen de bir yağış aldık. Bu yağışın ciddi anlamda İstanbul barajlarına etkisi oldu. Yaklaşık olarak benim yaptığım hesaplara göre 30 milyon metreküp su kazancımız oluştu, su tüketimi azaldı. Sebepleri ise, hafif yağış da olsa buharlaşma azalıyor.


İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

Hava soğuk veya nemli geçtiği için su ihtiyacımız azalıyor. Bu zaten barajlardaki suyun azalmasına etkisi var. Aynı şekilde aslında birçok yayında Kasım ayında başlayan su tasarrufu çalışmaları yapıldı. Yaz döneminde 2019 ve 2020 yıllarındaki su tüketimine baktığımız zaman 2020 yılında fazlaydı. Kasım ayında bu değerlere baktığımız zaman 2020 yılında Kasım ayındaki su tüketimi geçen yılın Kasım ayındaki su tüketiminden az olduğu olduğunu görüyoruz. Burada da bu tür yayınların son derece etkili olduğunu görüyoruz" dedi.

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