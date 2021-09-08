İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 8 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 8 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi
8 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karadeniz Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.09.2021 17:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Eyüp Sultan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.09.2021 17:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 8 EYLÜL
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) September 8, 2021
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