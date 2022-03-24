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24 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİSİ OLAN İLÇELER
Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Cihangir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.03.2022 10:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Yenibosna Merkez Mah,Siyavuşpaşa Mah,Zafer Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah,Cumhuriyet Mah,Hürriyet Mah,Soğanlı Mah,Kocasinan Mah Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi Açıklama : Bahçelıevler Yenı Ve Bahçelıevler Eskı Terfı Merkezınde Iç Ihtıyaç Trafosu Bakım Nedeni İle Devre Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 24.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Sakızağacı Mah,Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Osmaniye Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah,Kartaltepe Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Açıklama : 500 Df Isale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Ile Osmanıye 700Mm Isale Hattında Vana Ve Debımetre Montaj Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 24.03.2022 08:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.03.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yenigün Mah,Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah,İnönu Mah,Çınar Mah,Yıldıztepe Mah,Merkez Mah,Demirkapı Mah,Barbaros Mah,15 Temmuz Mah,Kemalpaşa Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi Açıklama : Bahçelıevler Yenı Ve Bahçelıevler Eskı Terfı Merkezınde Iç Ihtıyaç Trafosu Bakım Nedeni İle Devre Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 24.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi Açıklama : Bahçelıevler Yenı Ve Bahçelıevler Eskı Terfı Merkezınde Iç Ihtıyaç Trafosu Bakım Nedeni İle Devre Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 24.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Orta Mah,Dumlupınar Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası Açıklama : Vana Arızası Onarım Çalışması Nedeni İle Beslenen Bölgelere Su Verilememktedir. Başlama Tarihi : 24.03.2022 10:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Çırpıcı Mah,Beştelsiz Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Açıklama : 500 Df Isale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Ile Osmanıye 700Mm Isale Hattında Vana Ve Debımetre Montaj Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 24.03.2022 08:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.03.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Çırpıcı Mah,Beştelsiz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.03.2022 10:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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