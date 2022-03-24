İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası sakinleri, 24 Mart Perşembe günü İstanbul planlı su kesintilerini araştırıyor. İstanbul'da gün içinde yaşanacak su kesintileri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 24 Mart Perşembe günü 10 ilçede su kesintisi olacağını açıkladı.

İSKİ tarafından yayınlanan duyuruya göre İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne sorusu gündemde. 24 Mart Perşembe günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabına ve İstanbul'da bugün su kesintisi olan ilçelere haberimizden ulaşabilirsiniz...