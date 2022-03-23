Haftalardır İstanbul'da etkili olan yağışlı hava yerini güneşe ve yükselen hava sıcaklıklarına bırakıyor. İstanbullular, İstanbul'da gün içinde yaşanacak su kesintilerini araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 23 Mart su kesintilerini duyurdu.

İSKİ, İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında gün içinde meydana gelecek arıza ve su kesintisi duyurularını güncel olarak paylaşıyor. 22 Mart Salı günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabına ve İstanbul'da bugün su kesintisi olan ilçelere haberimizden ulaşabilirsiniz...