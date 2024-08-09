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        Haberler Bilgi İstanbul'da sular ne zaman, kaçta gelecek? 9 Ağustos 2024 İSKİ su kesintisi duyuruları

        9 Ağustos İstanbul su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyuruyor. Su kesintisi yaşayan kent sakinleri, "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 9 Ağustos 2024 İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 01:44 Güncelleme: 09.08.2024 - 01:45
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        İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda 9 Ağustos Cuma günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak belli oldu. Peki, "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası su kesinti programı ekranı...

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        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

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        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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