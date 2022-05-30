Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 30 Mayıs İSKİ İstanbul su kesintisi duyuruları
ABONE OL

İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 30 Mayıs 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel su kesintisi duyurularını sitesi üzerinden paylaşıyor. İstanbullu kişiler gün içinde yaşanacak planlı su kesintilerini araştırıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, 30 Mayıs İSKİ su kesintisi duyuruları...

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 30 Mayıs İSKİ İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceği merak ediliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 30 Mayıs Pazartesi İSKİ İstanbul su kesintisi ve arıza duyuruları...

İSKİ ORTALAMA BARAJ DOLULUK ORANI - 30 MAYIS 2022

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre 30 Mayıs Pazartesi günü ortalama baraj doluluk oranı %80.05 olarak belirtilmiştir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah,Dereseki Mah,Anadolufeneri Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.05.2022 09:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Reşadiye Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Reşadiye Terfi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 30.05.2022 08:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Selimiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.05.2022 08:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.05.2022 10:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Savcı 'rıza var' dedi, cinsel istismara tahliyes istedi
GÜNDEM Savcı 'Rıza var' dedi, tahliye istedi!
AK Partili Kahtalı'dan 'sosyal medya yasa teklifi' açıklaması
GÜNDEM AK Partili vekilden sosyal medya açıklaması
Son dakika: 17 kişiden 2 milyon lira dolandıran 8 kişi yakalandı
GÜNDEM 17 kişiden 2 milyon lira dolandıran çeteye operasyon
Merkur retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi neler? 2022 Merkür retrosu tarihleri
GÜNDEM Retronun burçlara etkileri
THY Genel Müdürü Ekşi'den 'uçakta maske' açıklaması
GÜNDEM THY'den 'uçakta maske' açıklaması
Ralli yarışında araç seyircilerin arasına daldı
GÜNDEM Ralli yarışında araç seyircilerin arasına daldı
LGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı! MEB 2022 LGS ne zaman, saat kaçta ve sınava kaç gün kaldı?
GÜNDEM LGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı!
Son dakika depremler listesi: AFAD ve Kandilli 30 Mayıs Pazartesi deprem mi oldu, nerede?
GÜNDEM Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli
Fatih'te sokak köpeğini ezdi
GÜNDEM Vicdansız! Köpeği ezip yoluna devam etti
Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Otobüs, metrobüs, marmaray, minibüs ve metro toplu taşımada maske takma yasağı var mı, bitti mi?
GÜNDEM Toplu taşımada maske yasağı son durum!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.