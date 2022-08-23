İstanbul'da şüpheli ölüm! İş insanı ölü bulundu 0:00 / 0:00

DHA

Sarıyer'de, iş insanı İzel Bardavit (47) oturduğu sitenin kapalı otoparkındaki otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. DHA'da yer alan habere göre, Bardavit'in arkadaşına, "Bir saat sonra evime gel beni bul, çocuklarım da sana emanet onlara çok iyi bak" şeklinde e-posta mesajı attığı iddia edildi. Yanında olayda kullanılan silah da bulunurken, ilk inceleme sonucu iş adamının intihar ettiği değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olay, saat 14.30 sıralarında Daruşşafaka Mahallesi Açelya Sokak'ta bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Musevi iş insanı İzel Bardavit (47) yakın bir arkadaşına "Bir saat sonra evime gel beni bul, çocuklarım da sana emanet, onlara çok iyi bak" şeklinde e-posta mesajı attı. Mesajı okuyan arkadaşı polisi arayarak durumu bildirdi.