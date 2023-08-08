İstanbul'da taksi ücretlerine zam! Taksi açılış ve indi bindi ücreti ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu ulaşım, okul servis ücreti ve taksi ücretlerine zam geldi. 8 Ağustos Salı günü gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından, taksi açılış ücreti ve indi bindi ücreti zamları gündemi meşgul etmeye başladı. Yaşanan bu gelişmeler, "Taksi açılış ücreti ve indi bindi ücreti ne kadar oldu?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2023 İstanbul taksi açılış ve indi bindi ücretleri...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü toplanırken, toplu ulaşım, okul servis ücreti ve taksi ücreti zamları da belli oldu. Toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam gelirken, taksi açılış ve indi bindi ücretine ne kadar zam yapıldığı merak konusu oldu. Peki, "Taksi açılış ücreti ve indi bindi ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" İşte 2023 İstanbul taksi ücretleri...
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplandı.
Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.
2023 GÜNCEL İSTANBUL TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ
UKOME toplantısında toplu ulaşım zam oranı yüzde 51,52 olarak belirlendi. Karar oy çokluğu ile kabul edildi.