İstanbul'da taksi ücretlerine zam 2023! Taksi açılış ücreti ve indi bindi ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

İstanbul'da taksi ücretlerine zam 2023! Taksi açılış ücreti ve indi bindi ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü toplanırken, toplu ulaşım, okul servis ücreti ve taksi ücreti zamları da belli oldu. Toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam gelirken, taksi açılış ve indi bindi ücretine ne kadar zam yapıldığı merak konusu oldu. Peki, "Taksi açılış ücreti ve indi bindi ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" İşte 2023 İstanbul taksi ücretleri...