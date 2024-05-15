İstanbul'da taksici meslektaşını öldürdü!

İstanbul'da olay, 11 Mayıs'ta, saat 00.50 sıralarında Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan taksi şoförlüğü yapan Gökhan Göktaş ve Furkan G. telefonda tartıştı.

YANINA GİDİP SİLAHLA VURDU İHA'da yer alan habere göre Furkan G. daha sonra alkollü olarak Göktaş’ın yanına gidip silahla vurdu. Başından ve göğsünden vurulan Göktaş yere yığılırken, Furkan G. de olay yerinden ayrıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesini olay yerinde yaptığı Gökhan Göktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.