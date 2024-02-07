İstanbul'da taksiciler Oğuz Erge için toplandı

İstanbul'da taksiciler, İzmir'de öldürülen meslektaşları Oğuz Erge için bir araya geldi. Erge için dua eden taksiciler, yetkililerden sorunlarının çözülmesini istedi.

Bir grup taksi şoförü, İzmir'de aracına aldığı yolcusu tarafından silahla öldürülen Oğuz Erge için Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplandı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Gece saatlerinde bir araya gelen taksi şoförleri Erge için dua etti. Burada basın açıklaması yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, taksicilerin sorunlarını dile getirdi.

"İYİLİĞİ DE ÖLDÜRMÜŞTÜR"