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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da taksiciler Oğuz Erge için toplandı - Son dakika haberleri

        İstanbul'da taksiciler Oğuz Erge için toplandı

        İzmir'de öldürülen taksici Oğuz Erge için, İstanbul'da taksiciler bir araya geldi. Gece saatlerinde bir araya gelen taksi şoförleri Erge için dua etti. Açıklama yapan taksiciler güvenlik kabini talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 07:30 Güncelleme: 07.02.2024 - 07:30
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        İstanbul'da taksiciler Oğuz Erge için toplandı
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        İstanbul'da taksiciler, İzmir'de öldürülen meslektaşları Oğuz Erge için bir araya geldi. Erge için dua eden taksiciler, yetkililerden sorunlarının çözülmesini istedi.

        Bir grup taksi şoförü, İzmir'de aracına aldığı yolcusu tarafından silahla öldürülen Oğuz Erge için Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplandı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Gece saatlerinde bir araya gelen taksi şoförleri Erge için dua etti. Burada basın açıklaması yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, taksicilerin sorunlarını dile getirdi.

        "İYİLİĞİ DE ÖLDÜRMÜŞTÜR"

        "CAN GÜVENLİĞİMİZ İÇİN KABİN İSTİYORUZ"

        Zorunlu hale getirilen kamera ve panik butonunun meslektaşlarının katledilmesine engel olamadığını ifade eden Duman, "Yaşanan bu olayların ne ilk ne de son olacağını biliyoruz. İşte bu yüzden yaptığımız araştırmalar neticesinde yıllardan beri dile getirdiğimiz, herkesin kabul ettiği, Avrupa'nın birçok şehrinde kullanılan can güvenliğimiz için kabin ve o kabine göre de araç istiyoruz. Ve bunun da yasa ile sabitlenmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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