İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları kapatıldı

İstanbul'da bazı metro istasyonları ulaşıma kapatıldı.

Metro İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız, Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.