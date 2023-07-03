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Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Megakent İstanbul'da bayram tatili sonrası trafik yoğunluğu yaşandı. Şehrin ana arterlerinde sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti

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İHA
  • İstanbul'da tatil sonrası trafik yoğunluğu

    İstanbul'da, 9 günlük bayram tatili sonrasında trafik yoğunluğu yaşandı.
  • İstanbul'da tatil sonrası trafik yoğunluğu

    İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyelerine geldi.
  • İstanbul'da tatil sonrası trafik yoğunluğu

    9 günlük bayram tatilinin sonlanmasıyla şehre geri dönen İstanbullular, haftanın ilk iş gününde iş başı yaptı.
  • İstanbul'da tatil sonrası trafik yoğunluğu

    Bayram tatili sürecinde vatandaşların şehri terk etmesiyle ana arterler boş kalmıştı. Bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı.
  • İstanbul'da tatil sonrası trafik yoğunluğu

    Maltepe mevkii D 100 karayolunda Edirne istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu gözlendi.
  • İstanbul'da tatil sonrası trafik yoğunluğu

    İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyelerine yükseldi.
  • İstanbul'da tatil sonrası trafik yoğunluğu
  • İstanbul'da tatil sonrası trafik yoğunluğu
  • İstanbul'da tatil sonrası trafik yoğunluğu
  • İstanbul'da tatil sonrası trafik yoğunluğu
  • İstanbul'da tatil sonrası trafik yoğunluğu
  • İstanbul'da tatil sonrası trafik yoğunluğu
  • İstanbul'da tatil sonrası trafik yoğunluğu
  • İstanbul'da tatil sonrası trafik yoğunluğu
  • İstanbul'da tatil sonrası trafik yoğunluğu

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