AA

İstanbul'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

İBB ekipleri, Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy ve bazı peronlarda, İETT ve özel halk otobüslerini sefer aralarında dezenfekte etti. Çalışmada, İBB Sağlık Daire Başkanlığından onaylı dezenfeksiyon sıvısı kullanıldı.

Çalışmaların salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik olduğu belirtildi.

Otobüs şoförü Taner Bal, koronavirüse karşı önlem alınmasının iyi olduğunu ifade ederek, "Önlemi baştan almak iyi. Koronavirüs ülkemizde bekleniyordu. Bunun için önlemler önceden alınmıştı. Ekipler İETT otobüslerinde dezenfekte çalışması yapıyor. Bu çalışmalar ortak kullanım alanı olan okul ve camilerde de yapılmalı." diye konuştu.