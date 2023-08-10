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        Haberler Gündem İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman geçerli olacak? 2023 İstabul'da yeni toplu taşıma ücretleri akbil İETT zamlı tarife hangi tarihte başlıyor?

        İstanbul'da toplu ulaşıma zam! Toplu taşıma zammı ne zaman geçerli olacak?

        8 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonrasında İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam geldi. Tüm fiyatlarda güncellemeye gidilirken gelen zammın ne zamandan itibaren geçerli olacağı ise merak konusu oldu. İşte İstanbul'da toplu taşıma zammının geçerli olacağı tarih hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 07:24
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        İETT zamlı ve yeni minibüs, metro, metrobüs ve marmaray ücretleri UKOME toplantısı sonrasında netlik kazandı. Alınan zam kararı sonrasında güncellenen fiyatlar ile zam kararının ne zamandan itibaren geçerli olacağına ilişkin bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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        İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 51,52 ZAM!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü toplandı. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.

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        TOPLU ULAŞIM ZAMMI SONRASI TAM VE ÖĞRENCİ AKBİL BİLET FİYATLARI

        İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

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        İETT ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.

        Yeni fiyatların toplu ulaşımda 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulması bekleniyor.

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        TOPLANTININ ANA GÜNDEMİ TOPLU TAŞIMA ZAMMI

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşım zammı gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri; toplu ulaşım zammı, taksi indi bindi parası ve okul servis ücretleri oldu.

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        Geçtiğimiz haftaki UKOME toplantısında uzlaşı sağlanamadığı için zam kararı çıkmamıştı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 57 zam önermiş, İstanbul Taksiciler Odası yüzde 100 zam istemiş, UKOME’deki bakanlık temsilcileri ise yüzde 40 demiş ve uzlaşı çıkmamıştı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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