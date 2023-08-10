İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman geçerli olacak? 2023 İstabul'da yeni toplu taşıma ücretleri akbil İETT zamlı tarife hangi tarihte başlıyor?

İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman geçerli olacak? 2023 İstabul'da yeni toplu taşıma ücretleri akbil İETT zamlı tarife hangi tarihte başlıyor?

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İETT zamlı ve yeni minibüs, metro, metrobüs ve marmaray ücretleri UKOME toplantısı sonrasında netlik kazandı. Alınan zam kararı sonrasında güncellenen fiyatlar ile zam kararının ne zamandan itibaren geçerli olacağına ilişkin bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...