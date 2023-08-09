İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak? 2023 yeni toplu taşıma ücretleri akbil zammı ne zaman başlayacak?

İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak? 2023 yeni toplu taşıma ücretleri akbil zammı ne zaman başlayacak?

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İETT zamlı ve yeni minibüs, metro, metrobüs ve marmaray ücretleri UKOME toplantısı sonrasında netlik kazandı. Alınan zam kararı sonrasında güncellenen fiyatlar ile zam kararının ne zamandan itibaren geçerli olacağına ilişkin bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...