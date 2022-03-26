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İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 26-27 Mart: Hafta sonu İstanbul hangi yollar kapalı?

İstanbul Yarı Maratonu sebebiyle il genelinde yollar trafiğe kapalı olacak. Yola çıkacak binlerce vatandaş 26-27 Mart İstanbul'da trafiğe kapalı yolları araştırdı. Peki, Hafta sonu İstanbul hangi yollar kapalı? İşte, İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 26-27 Mart...

  • 01
    İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 26-27 Mart 2022: Cumartesi Pazar Hafta sonu İstanbul hangi yollar kapalı? Alternatif yollar neler?

    İstanbul'da bazı yollar 26- 27 Mart tarihlerinde, İstanbul Yarı maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın ardından 'Hafta sonu İstanbul hangi yollar kapalı?' sorusu yanıt buldu. İstanbul'da trafiğe kapalı yollar, Megakent'te trafik durumunu olumsuz yönde etkileyecek.İşte, 26-27 Mart İstanbul kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar…
  • 02
    İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 26-27 Mart 2022: Cumartesi Pazar Hafta sonu İstanbul hangi yollar kapalı? Alternatif yollar neler?

    BUGÜN İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 26 MART CUMARTESİ

    26 Mart Cumartesi saat 17.00 ile 27 Mart Pazar günü saat 14.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar listesi şöyle:

    *Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü
  • 03
    İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 26-27 Mart 2022: Cumartesi Pazar Hafta sonu İstanbul hangi yollar kapalı? Alternatif yollar neler?

    27 MART PAZAR YARIN İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

    27 Mart Pazar günü Saat 02.00 ile 14.00 arasında kapanacak yollar şöyle:

    *Namık Kemal varyant dönüşleri

    *Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası

    *Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası

    *Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı
  • 04
    İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 26-27 Mart 2022: Cumartesi Pazar Hafta sonu İstanbul hangi yollar kapalı? Alternatif yollar neler?

    27 Mart 2022 Pazar Günü saat 06.00 ile 13.30 arası kapanacak yollar listesi:

    *E5 Güney Ayvansaray'a inişler

    *Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak

    *Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

    *Atatürk Bulvarı'ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

    *Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

    *Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak
  • 05
    İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 26-27 Mart 2022: Cumartesi Pazar Hafta sonu İstanbul hangi yollar kapalı? Alternatif yollar neler?

    *Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

    *Galata Köprüsü çift yönlü olarak

    *Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

    *Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak'tan Sirkeci istikametine kapatılacak.

    *Yevadut Caddesi'nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti akım verilmeyecektir.

    *Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.

    *Savaklar Caddesi'nden Ayvansaray'a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar
  • 06
    İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 26-27 Mart 2022: Cumartesi Pazar Hafta sonu İstanbul hangi yollar kapalı? Alternatif yollar neler?

    27 Mart Pazar saat 06.00 ile 14.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar

    *Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri

    *Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)

    *Cankurtaran(Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)

    *Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecektir.)

    *Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecektir.)

    *Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.

    *Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde ) Ayvansaray'a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)

    *Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları
  • 07
    İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 26-27 Mart 2022: Cumartesi Pazar Hafta sonu İstanbul hangi yollar kapalı? Alternatif yollar neler?

    ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

    Avrasya Tüneli

    Aksaray Caddesi

    Atatürk Bulvarı
  • 08
    İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 26-27 Mart 2022: Cumartesi Pazar Hafta sonu İstanbul hangi yollar kapalı? Alternatif yollar neler?

    Atatürk Köprüsü

    Haliç Köprüsü

    Millet Caddesi

    Vatan Caddesi
  • 09
    İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 26-27 Mart 2022: Cumartesi Pazar Hafta sonu İstanbul hangi yollar kapalı? Alternatif yollar neler?

    Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

    Küçük Langa Aralığı Caddesi

    Fevzipaşa Caddesi

    Türkeli Caddesi

    D 100 Kuzey Güney Yol
  • 10
    İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 26-27 Mart 2022: Cumartesi Pazar Hafta sonu İstanbul hangi yollar kapalı? Alternatif yollar neler?

    Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar)

    Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar

    Kızılelma Caddesi

    Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri

    Onuncu Yıl Caddesi

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