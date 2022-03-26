İstanbul'da bazı yollar 26- 27 Mart tarihlerinde, İstanbul Yarı maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın ardından 'Hafta sonu İstanbul hangi yollar kapalı?' sorusu yanıt buldu. İstanbul'da trafiğe kapalı yollar, Megakent'te trafik durumunu olumsuz yönde etkileyecek.İşte, 26-27 Mart İstanbul kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar…