İstanbul'da trafik akışında yoğunluk yaşanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 10.00 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.
Kentin Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolunda Beylikdüzü-Avcılar, Bahçelievler-Zeytinburnu ile Esenyurt TEM Bağlantı Yolu Haramidere istikametinde trafik akışında yavaşlama gözlendi.
Anadolu Yakası'nda ise D-100 Karayolu'nda Maltepe-Ataşehir, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine sıkışıklık yaşanıyor.
Öte yandan sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların da duraklarda yoğunluk oluşturduğu görüldü.
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