Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul'da trafik durumu ve yoğunluğu: 3 Şubat Cumartesi İstanbul'da trafik yoğunluğu ile kapalı olan yollar ve şeritler

        İstanbul'da trafik nasıl? İşte 3 Şubat Cumartesi kapalı olan yol ve şeritler

        İstanbul'da anlık trafik yoğunluğu merak ediliyor. Hafta içine göre daha sakin bir gün geçiren mega kentte, kapalı olan yollar ve şeritler nedeniyle trafik yoğunlaşmaya başladı. İşte, 3 Şubat Cumartesi İstanbul'da anlık trafik durumu ve yoğunluğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 17:27 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'da trafik yoğunluğu ve trafik durumu merak ediliyor. Trafik durumu 3 Şubat saat 12.00 itibarıyla orta seviyede ilerlese de yer yer kapalı olan yol ve şeritler, trafiği yoğunlaştırıyor. İşte, 3 Şubat Cumartesi İstanbul trafik haritası ile trafik yoğunuluğu...

        2

        İSTANBUL'DA YOL VE TRAFİK DURUMU BİLGİSİ

        İstanbul'da saat 12.00 itibarıyla trafik durumu yüzde 40 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda yüzde 40 olan trafik yoğunluğu, Anadolu Yakası'nda yüzde 38.

        3

        D100 Küçükçekmece-Hacışerif yönü, sağ şetit araç arızası nedeniyle 1 şerit trafiğe kapalı.

        Beelgrad-Silivrikapı girişi, yapılan bakım onarım çalışması nedeniyle geçici süreliğine kapatılmıştır.

        4

        Emaar alt geçit, sol şerit bakım-onarım çalışması nedeniyle 1 saat trafiğe kapalı.

        Bağlantı yolu Mustafa Kemal-TEM Ataşehir yönü sağ şerit bakım onarım çalışması nedeniyle 1 şerit trafiğe kapalı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu