İstanbul'da trafik felç oldu! İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre saat 09.30'da trafik yüzde 74 olarak ölçülürken, yoğunluk saat 11.00 itibariyle yüzde 63'e geriledi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:10 facebook

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