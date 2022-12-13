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Haberler Gündem İstanbul'da trafik felç! SON DAKİKA: Yağmur bastırdı İBB Trafik Haritası bordoya döndü
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Yağmur başladı İstanbul'da trafik felç oldu!

İstanbul güne fırtına ve yağışlı havanın etkisinde başladı. Saat 05.30 sıralarında kent genelinde etkili olmaya başlayan yağış nedeniyle vapur seferleri iptal edilirken trafikte ise büyük yoğunluk yaşanıyor. Saat 08.00 itibarıyla İBB Trafik Haritası'nda yoğunluk yüzde 72 olarak kaydedildi. İşte İBB trafik yoğunluk haritası...

İstanbul'da trafik felç! SON DAKİKA: Yağmur bastırdı İBB Trafik Haritası bordoya döndü

İstanbul'da etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle birçok vapur seferi iptal edildi. Öte yandan sabah saat 05.30 sıralarında kent genelinde etkili olmaya başlayan yağış nedeniyle Anadolu ve Avrupa Yakası'nda trafik adeta felç oldu.

İBB Trafik Haritası borda renge dönerken saat 08.00'de trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak kaydedildi.

İBB TRAFİK HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu seferinde ring uğramasının yapılamadığı bildirildi.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İptal edilen 13 Aralık İDO seferleri şu şekilde:

11.00 kalkışlı ve 11.45 varışlı Pendik-Yalova Sefer İptali

11.00 kalkışlı ve 11.45 varışlı Yalova-Pendik Sefer İptali

15.00 kalkışlı ve 15.45 varışlı Pendik-Yalova Sefer İptali

15.00 kalkışlı ve 15.45 varışlı Yalova-Pendik Sefer İptali

20.00 kalkışlı ve 20.45 varışlı Pendik-Yalova Sefer İptali

20.00 kalkışlı ve 20.45 varışlı Yalova-Pendik Sefer İptali

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