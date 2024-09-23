İstanbul'da trafik yine felç!

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA'da yer alan habere göre sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenler dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu artış gösterdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki yakaya geçişlerde araçlar güçlükle ilerliyor.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde TEM Otoyolu Kavacık bağlantısında yoğun trafik gözleniyor. D-100 Bostancı Köprüsü, Kartal ile Kadıköy yönü ile Ümraniye'den Ataşehir'e araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.