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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Yağmurun da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 18:27 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:27
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        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
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        İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Karayollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

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        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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