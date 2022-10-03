İstanbul'da trafikte balta ile saldırmaya kalktı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer İstinye'de kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte olan iki kişi arasında yol verme nedeniyle taraflar arasında tartışma yaşandı.

BALTAYI ALIP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri aracından balta çıkararak diğer kişinin üzerine yürüdü.

VATANDAŞ SALDIRGANI SAKİNLEŞTİRDİ

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle baltalı saldırgan sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Baltalı saldırganın o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Öte yandan yaşanan kavga sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.