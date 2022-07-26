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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonu: 18 yakalama
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AA

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Üsküdar merkezli Zeytinburnu, Avcılar, Pendik, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 21 adreste narkotik köpekleri de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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