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        Haberler Gündem İstanbul'da vapur seferleri iptal oldu! 19 Ocak 2024 iptal olan vapur seferleri ile bugün İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi?

        İstanbul'da vapur seferleri iptal oldu! İşte iptal olan vapurlar

        İstanbul bugün sisli ve yağışlı bir güne uyandı. Kötü hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. İşte, 19 Ocak Cuma (bugün) İstanbul'da iptal olan vapur seferleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 08:00 Güncelleme: 19.01.2024 - 08:00
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        19 Ocak Cuma iptal olan vapur seferleri... İstanbul'da bugün yani 19 Ocak Cuma günü bazı vapur seferleri iptal edildi. Kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyen seferlerin ne zaman başlayacağı bilinmiyor. İşte, 19 Ocak Cuma (bugün) İstanbul'da iptal olan vapur seferleri...

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        İSTANBUL'DA BUGÜN (19 OCAK CUMA) VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ!

        Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

        3

        19 OCAK CUMA HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL?

        Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bugün iptal edilen vapur seferleri şöyle;

        Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

        Büyükada-Sedef Adası

        Maltepe-Adalar

        Beşiktaş-Adalar

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        İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden duyurulan iptal haberine göre; bir tarih belirtilmeksizin, seferler ikinci bir duyuruya kadar başlamayacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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