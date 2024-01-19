İstanbul'da vapur seferleri iptal oldu! İşte iptal olan vapurlar
İstanbul bugün sisli ve yağışlı bir güne uyandı. Kötü hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. İşte, 19 Ocak Cuma (bugün) İstanbul'da iptal olan vapur seferleri...
19 Ocak Cuma iptal olan vapur seferleri... İstanbul'da bugün yani 19 Ocak Cuma günü bazı vapur seferleri iptal edildi. Kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyen seferlerin ne zaman başlayacağı bilinmiyor. İşte, 19 Ocak Cuma (bugün) İstanbul'da iptal olan vapur seferleri...
İSTANBUL'DA BUGÜN (19 OCAK CUMA) VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ!
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.
19 OCAK CUMA HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL?
Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bugün iptal edilen vapur seferleri şöyle;
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
Büyükada-Sedef Adası
Maltepe-Adalar
Beşiktaş-Adalar