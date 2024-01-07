İstanbul'da vapur seferlerine sağanak engeli! 7 Ocak vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi? 7 Ocak Pazar günü havanın sağanak yağışlı olması sebebiyle Şehir Hatları AŞ tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Bu kapsamda araştırılan: "Vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi? (7 Ocak iptal edilen vapur seferleri)" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Habertürk Giriş: 07.01.2024 - 12:45 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:45 facebook

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