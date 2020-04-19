İstanbul'da vatandaştan polise çay ikramı

AA

155 Polis İhbar Hattını arayan bir vatandaş, Çekmeköy Merkez Mahallesi Şile Yolu bağlantı noktasına yakın bir evde oturduğunu ve evinin önündeki uygulama noktasında denetim yapan polislere çay servisi yapmak istediğini belirterek izin talebinde bulundu.Gerekli izinin verilmesi üzerine evinde demlediği çayı, termosa dolduran vatandaş, uygulama noktasına giderek polis ekiplerine çay servis etti.Polis ekipleri ise kısa süre çay molası vererek vatandaşa teşekkür etti.