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        İstanbul'da yağmur serinletti

        İstanbul'da bazı bölgelerde yağış etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu da meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 09:33 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:33
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        İstanbul'da yağmur serinletti
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        İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla yağış etkili olurken, trafikte aksamalar yaşanıyor.

        AA'da yer alan habere göre kentte Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, yerel olarak aralıklarla devam etti.

        TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI

        Başakşehir, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenler, Fatih, Sultangazi, Zeytinburnu ilçelerinde zaman zaman sağanak şeklinde görülen yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

        Kağıthane ve Sarıyer'in bazı bölgelerinde de kısa süreli yağış etkili oldu.

        Beyoğlu'nda yollarda su birikintileri oluştu, bazı vatandaşlar sağanaktan şemsiyeyle korunmaya çalışırken, bazıları ise tentelerin altına sığındı.

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        Yağışın da etkisiyle sürücüler, su birikintilerinin oluştuğu yollarda yavaş ilerleyebildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 09.20 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 56 ölçüldü.

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