Güncel hava durumu: 24 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu?
Ülke genelinde güncel hava durumu merak ediliyor. Sonbahar aylarının gelişiyle yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeyi sürdürse de özellikle akşam saatlerinde yer yer yağışlı ve serin havalar mevcut. 24 Eylül hava durumu için açıklama geldi. İşte 24 Eylül Salı bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...
Meteoroloji uyarıları ardından yurt genelinde hava durumu gündeme geldi. Özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul'da yağış durumu merak konusu oldu. Peki, 24 Eylül Salı bugün hava nasıl olacak, hava sıcaklıkları düşüyor mu? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 24 Eylül hava durumu raporu...
HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz ile Sivas, Yozgat, Sinop, Zonguldak, Artvin, Iğdır'ın güneyi, Van'ın kuzeyi, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Bingöl çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yer yer sis ve pus bekleniyor. Yağışların, Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun'un batı ilçeleri ile Sinop'ta yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.