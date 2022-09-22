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Haberler Gündem Trafik Son dakika: İstanbul'da yağmurun etkisiyle trafikte yoğunluk var
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İstanbul'da yağmurun etkisiyle trafikte yoğunluk var

İstanbul'da etkili olan yağmur trafikte yoğunluğa neden oldu. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 67'lere kadar yükseldi

Son dakika: İstanbul'da yağmurun etkisiyle trafikte yoğunluk var
İstanbul'da trafik felç!
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İHA

İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Maltepe D-100 Karayolu'nda ve Ataşehir'de trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.45 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe D-100 karayolunda ve Ataşehir'de yağış nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken sürücüler ise zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.45 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 67 olarak ölçüldü.

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