İstanbul'da yangın nedenlerinde

AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, bir önceki yılın aynı döneminde kent genelinde 7 bin 980 yangın kaydedilirken, bu yılın ilk beş ayında yangın sayısı yüzde 2 gerileyerek 7 bin 788 oldu.

Bu yılın ilk beş ayında Anadolu Yakası'nda en fazla yangın 341 ile Pendik, en az yangın 22 ile Adalar'da çıkarken Avrupa Yakası'nda en fazla yangın 409 ile Esenyurt, en az yangın 81 ile Bakırköy'de meydana geldi.

- Sigara ilk sırada

İstatistiklerde sigara kaynaklı 2 bin 670, elektrik nedeniyle 2 bin 382 yangın olduğu görülürken, kasıtlı yangın sayısı ise 552 oldu.

İtfaiyenin müdahale sürelerine de yer veren istatistiklerde, ortalama müdahale süresi Adalar'da 2 dakika 49 saniye, Fatih'te 3 dakika 45 saniye, Güngören'de 4 dakika 6 saniye ve Bahçelievler'de 4 dakika 22 saniye olarak gerçekleşti.