İstanbul'da yankesicilik zanlısı 4 kişi tutuklandı

AA

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu ve Şişli'deki yankesicilik olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin, araç plakasını keçeli kalemle değiştirerek yaya geçidi gibi yerlerde bekleyen yabancı uyruklu kişilerin üzerine araç sürüdüğünü, oluşan panik esnasında araçtan önceden inen diğer şüphelilerce hırsızlık yapıldığını tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti.

Ekipler, 10 Ekim'de Şişli'de 2 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda aynı aileden 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Haydar T'nin 39, Samet T'nin 35, Gülşah T'nin 19 ve Aycan T'nin ise 66 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 205 uyuşturucu hap, 0,45 gram marihuana, ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.