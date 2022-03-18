UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde beklendiğinden ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın bölgemiz genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak.



RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.