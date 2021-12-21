İstanbul'da yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini sürdürüyor. Peki yarın hava durumu nasıl olacak?
İSTANBUL METEOROLOJİK GÖRÜNÜM 22 ARALIK
Bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
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