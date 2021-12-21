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İstanbul'da yarın hava nasıl? MGM İstanbul hava durumu 22 Aralık

İstanbul'da etkisini iyice artıran soğuk hava nedeniyle gözler yarınki hava durumuna çevrildi. 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da 22 Aralık Çarşamba günkü hava durumu da belli oldu. İşte yarın İstanbul'da hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...

İstanbul'da yarın hava nasıl? MGM İstanbul hava durumu 22 Aralık

İstanbul'da yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini sürdürüyor. Peki yarın hava durumu nasıl olacak?

İSTANBUL METEOROLOJİK GÖRÜNÜM 22 ARALIK

Bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

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