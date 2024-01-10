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        Haberler Gündem İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 11 Ocak 2024 yarın İstanbul'da okul var mı, Valilik kar tatili açıkladı mı?

        İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 11 Ocak 2024 yarın İstanbul'da okul var mı?

        İstanbul'da soğuk hava etkisini artırdı. Termometrelerin 3 dereceye kadar düşmesiyle yılın ilk karı da yağdı. Megakentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ara ara devam ederken "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. Öğrencilerin gözleri Valilik'ten son dakika yapılacak İstanbul'da kar tatili açıklamasına çevrildi. İşte, 11 Ocak 2024 Perşembe yarın okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:10
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        İstanbullular heyecanla beklediği kar yağışına kavuştu. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu bağlamda gözler "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. İşte, 11 Ocak 2024 yarın İstanbul'da okulların olup olmayacağına ilişkin güncel bilgiler...

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        AKOM'DAN İSTANBUL'A YAĞIŞ AÇIKLAMASI

        AKOM, X sosyal medya hesabından İstanbulluları uyardı. Paylaşımda "Yağışların bugün itibarıyla bölgemizi terk ederken, sıcaklıkların 4-6 derece aralığında kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi. Haftalık hava tahmin raporuna göre; yarın hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesi beklenirken; kent genelinde yağış beklenmiyor.

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        11 OCAK 2024 İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        11 Ocak günü yarın İstanbul'un geneline kar tatiline ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiğinden haberimizde yer alacak.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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