Haberler Gündem İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Cuma İstanbul'da kar tatili olacak mı, okul var mı?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Cuma İstanbul'da kar tatili olacak mı? Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'da ulaşım sıkıntısı yaşanırken, şehrin yüksek kesimleri de karla kaplandı. Yoğun kar yağışı ile Tekirdağ ve Kırıklareli'nde eğitime bir gün ara verilmesinin ardından İstanbul'da 12 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Habertürk Giriş: 11.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:11 facebook

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İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ? 12 Ocak Cuma günü İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı sorusu gündemde yerini aldı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre İstanbul'da sıcaklıklar 0 derecenin altında seyrediyor. Öğrenciler ve veliler bu durumda okullarda kar tatili yapılmasını bekliyor.

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11 Ocak Perşembe günü İstanbul'un Beylikdüzü gibi yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde kar yağışı yaşanması bekleniyor. Ayrıca Meteoroloji Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.