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        Haberler Gündem İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika duyurdu: 20 Kasım 2023 yarın İstanbul'da okul var mı ve kar tatili mi?

        İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 20 Kasım yarın İstanbul'da Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi?

        Soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Cumartesi günü başlayan sağanak yağış, pazar günü şiddetini artırdı sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbullular, 19 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da okulların kar nedeniyle tatil olup olmayacağı araştırılmaya başladı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama beklenirken "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, kar tatili ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 23:03 Güncelleme: 19.11.2023 - 23:03
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da hafta sonu yağışlı hava etkili oldu. Ara tatilin ardından 20 Kasım günü ilk ders zili çalacak. Bu kapsamda gözler "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. İşte, 20 Kasım Pazartesi İstanbul'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

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        İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

        İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. İstanbul’un Avrupa yakasında etkili olan kar yağışı, bir çok ilçede görüldü. Taksim’de de etkili olan kar, lapa lapa yağdı, araçların üstü dakikalar içerisinde bembeyaz oldu. Çatalcada saat 06.00 sıralarında etkili olan kar nedeniyle TEM otoyolunun bir kısmı ve yol kenarındaki yeşil alan beyaz örtüyle kaplandı.

        Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde de kar başladı. Ümraniyede ana yollarda kar beyaz örtü oluşturdu.

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        ŞİLE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

        İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."

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        20 KASIM İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

        20 Kasım Pazartesi günü İstanbul'un geneline kar tatiline ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiğinden haberimizde yer alacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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