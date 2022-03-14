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İstanbul'da yarın okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması var mı? 15 Mart 2022 yarın İstanbul okullar tatil oldu mu?

İstanbul'da yaşayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 15 Mart okullar tatil mi sorusunu araştırıyor. Yoğun kar yağışının etkisiyle geçtiğimiz hafta okullarda kar tatili uygulanmasına dair alınan karar yeni hafta da gündemden düşmüyor. İşte İstanbullu öğrenciler tarafından merak edilen yarın İstanbul'da okul var mı sorusunun cevabı...

  • 01
    İstanbul'da yarın okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi? 15 Mart 2022 yarın İstanbul okullar tatil oldu mu?

    İstanbullu öğrencilerin ve velilierin gündeminde kar tatili var. Türkiye'de geçtiğimiz hafta etkisini göstermeye başlayan Aybar kar fırtınası nedeniyle ülke genelinde yoğun kar yağışı meydana geldi. Hafta sonu da devam eden kar yağışları okullarda kar tatili olacak mı, okullar tatil mi sorularını gündeme getirdi. İstanbul Valiliği tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanana duyuru ile İstanbul'da 10-14 Mart arası okullarda yüz yüze eğitime ara verileceği açıklanmıştı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 15 Mart okullar tatil mi sorusunu araştırıyor. 
  • 02
    İstanbul'da yarın okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi? 15 Mart 2022 yarın İstanbul okullar tatil oldu mu?

    METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncel hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışının 14 Mart Pazartesi günü de yer yer de olsa etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'ye göre 15 Mart Salı günü kar yağışı etkisini kaybedecek. 
  • 03
    İstanbul'da yarın okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi? 15 Mart 2022 yarın İstanbul okullar tatil oldu mu?

    Meteoroloji tahminleriyle birlikte gözler İstanbul Vaviliği'ne çevrildi. Bilindiği gibi İstanbul'da okullarda kar tatili olup olmayacağına ilişkin karar İstanbul Valiliği tarafından açıklanıyor. Valilik, 14 Mart Pazartesi günü için kar tatili karaı açıklamamıştı.
  • 04
    İstanbul'da yarın okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi? 15 Mart 2022 yarın İstanbul okullar tatil oldu mu?

    İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

    İstanbul'da 15 Mart Salı günü okulların tatil edilmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Okullarda kar tatili ile ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

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