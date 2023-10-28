Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara, İzmir, İstanbul 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İETT metro, metrobüs, Marmaray ve otobüs bedava mı?

        İstanbul'da bugün toplu taşıma bedava mı? 29 Ekim'de metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100.yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemle yapılan taşımaların ücretsiz hizmet verecek. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu toplu taşıma tarifesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 29 Ekim 2023 Pazar Cumhuriyet Bayramı'nda metrobüs, metro, otobüs, tramvayın toplu taşıma ücret tarifesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 17:39 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri ve Büyük Filistin Mitingi nedeniyle İstanbul'da hafta sonu yoğunluğu yaşanması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100. yıla özel Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla hafta sonu toplu taşıma tarifesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray gibi toplu taşıma araçlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelişmenin ardından "İstanbul, Ankara İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda otobüs, metro, marmaray, metrobüs ve tramvay bedava mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma tarifesine ilişkin detaylar...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        HAFTA SONU TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

        3

        İmamoğlu, Twitter (X) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte." ifadelerine yer verdi.

        4

        KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;

        “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim 2023 Pazar günü Başkentray, Marmaray, IZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

        Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi İstanbul ve Ankara'da Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma araçlarının da ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor.

        5

        29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemle yapılan taşıma taşıma ücretsiz olacak.

        Vatandaşlar 29 Ekim Pazar günü Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettep-İstanbul Havalimanı Metro seferleri bedava olarak gerçekleştirebilecek.

        6

        ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA KULLANMAK İSTEYENLER DİKKAT

        İstanbul’da yaşayan vatandaşların resmi tatil günlerinde ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmesi için İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapmış olması gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"