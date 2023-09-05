İstanbul'da yaşam maliyeti 42.953 lira oldu İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre ağustos ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti, temmuz ayına göre 3.765 lira artarak 42.593 lira oldu

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre ağustos ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42.593 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 9,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 54,34 oranında arttı.

YIL AY AYLIK DEĞİŞİM ORANI 2023 Ocak %6,64 2023 Şubat %3,86 2023 Mart %4,01 2023 Nisan %3,10 2023 Mayıs %2,24 2023 Haziran %5,59 2023 Temmuz %9,75 2023 Ağustos %9,69

Bir önceki yılın Ağustos ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 80.59 olarak gerçekleşti.

YIL AY YILLIK DEĞİŞİM ORANI 2023 Ocak %102,82 2023 Şubat %98,97 2023 Mart %86,14 2023 Nisan %77,05 2023 Mayıs %67,95 2023 Haziran %63,86 2023 Temmuz %73,24 2023 Ağustos %80,59

Ağustos ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam temmuza göre 3.765 lira arttı.

YIL AY Yaşam Maliyeti 2023 Ocak 29.429 TL 2023 Şubat 30.563 TL 2023 Mart 31.788 TL 2023 Nisan 32.772 TL 2023 Mayıs 33.507 TL 2023 Haziran 35.380 TL 2023 Temmuz 38.828 TL 2023 Ağustos 42.593 TL