İstanbul'da yaşandı! Kasayı camdan aşağı attılar

DHA'nın haberine göre, atölyenin kepenklerini kırarak içeri giren hırsızlar, çelik kasayı atölyenin penceresini kırıp, sokağa attı. Daha sonra kasayı hırsızlık için geldikleri otomobile taşıyan şüpheliler, hızla uzaklaştı. Hırsızlık güvenlik kamera kayıtlarına girdi.

"4 MİLYON LİRA CİVARINDA PARA ÇALINDI"

Atölyenin sahibi Mehmet Çelik, "Hırsızlar, kendi iş yerleri gibi doğrudan kasa odasına yöneliyorlar. Kasayı camdan aşağı atıp, arabalarına taşıyıp gidiyorlar. Yaklaşık 4 milyon lira para çalındı. Sabah geldiğimizde sadece cam kırılmış sandık. Olayın çok farklı olduğunu sonradan anladık. En kısa sürede yakalanmalarını istiyoruz" dedi.