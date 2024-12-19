İstanbul'da asgari ücret beklentisi ne kadar? - Sosyal Güvenlik Haberleri

İstanbul'da asgari ücret beklentisi ne kadar? - Sosyal Güvenlik Haberleri

İstanbul'da asgari ücret beklentisi ne kadar? İstanbul Planlama Ajansı (İPA) araştırmasına göre, katılımcılar 2025 yılında asgari ücretin 33 bin 406 TL olması gerektiğini düşünüyor

Habertürk Giriş: 19.12.2024 - 07:28 Güncelleme: 19.12.2024 - 07:28 facebook

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